Am 16. November 2024 veranstaltet die Caritas in Deutschland wieder die Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne“. Tausende Kerzen werden öffentliche Plätze im ganzen Land in strahlende Lichtermeere verwandeln, heißt es in einer Mitteilung. Auch in diesem Jahr beteiligt sich der Caritasverband im Landkreis Lörrach zusammen mit seiner Mitgliedseinrichtung dem Erich-Reisch-Haus daran.