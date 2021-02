Weil am Rhein Evangelische Kirchengemeinde übernimmt die Trägerschaft

Weil am Rhein. Der evangelischen Kirchengemeinde Weil am Rhein obliegt derzeit die Trägerschaft der Kindergärten Eisenbahnstraße in Alt-Weil und Bärenfels in Friedlingen. Im kommenden Sommer wird letztere Einrichtung ihre Türen endgültig schließen. Dafür öffnen sich für die Kinder neue Türen an der Blauenstraße zu einer größeren und vor allem neuen Einrichtung. Die Kirchengemeinde freut sich über die Übernahme der Trägerschaft dieses neuen Kindergartens, heißt es in einer Mitteilung. In „Juno II“ wird außerdem ein Jugendzentrum untergebracht sein, dieser Zugang erfolgt von der Tullastraße aus.