Weil am Rhein Event-Sauna

Von Siegfried Feuchter

Der Bau der neuen Event-Sauna verzögert sich und kann erst 2018 realisiert werden. Dagegen freut sich Carl Stephan Matti, Geschäftsführer des Badelandes Laguna, wie er auf Nachfrage sagt, dass die Besucherzahlen im Badeland bislang im Soll liegen. Bis zum Jahresende sollen die erhofften 300 000 Besucher erreicht sein.

In einer Event-Sauna kann man sich beim Schwitzen mit allerlei technischen Raffinessen unterhalten lassen. Dazu zählen beispielsweise Spezialeffekte, Musik, Lichteffekte, Sprühregen, Bodennebel, Rauchsäulen oder Schwarzlicht. Und „duftende und wohltuende Aufguss-Essenzen“ gehören ebenso dazu.

Weil am Rhein. Die große Freizeiteinrichtung im Nonnenholz muss ständig attraktiv gehalten werden, um neue Besucher anlocken zu können. Und das soll mit der geplanten Event-Sauna mit Showaufgüssen, die Platz für 100 Personen bietet und im hinteren Saunagarten entsteht, erreicht werden. Momentan stagnieren die Besucherzahlen im Laguna-Sauna-Parc „Vier Jahreszeiten“. Rund 80 000 Besucher werden es bis zum Ende des Jahres sein, wenn die aktuelle Entwicklung anhält. Die vorhandenen Saunastuben sind zu klein, um bei Aufgüssen mehr Saunisten unterbringen zu können. Deshalb hält Matti eine Erweiterung mit einer 140 Quadratmeter großen Event-Sauna mit Spezialaufgüssen, die regelrecht zele­briert und mit Geschichten rundherum garniert werden sollen, für die richtige Investition. Andernorts kämen nämlich solche speziellen Angebote in Schwitzbädern sehr gut an. Mattis erklärtes Ziel ist es, mittelfristig 90 000 Saunabesucher in den „Vier Jahreszeiten“ willkommen heißen zu können. Denn eine Event-Sauna sei nicht nur ein Attraktivitätsgewinn, sondern damit habe Laguna auch ein Alleinstellungsmerkmal in der Region.

Die Stadt hat ihrer Tochter für die Erweiterung 450 000 Euro zur Verfügung gestellt, wobei zwischen 250 000 und 300 000 Euro auf den Bau und die Einrichtung der Event-Sauna entfallen. Die restlichen Gelder werden für begleitende Maßnahmen benötigt, wozu in erster Linie ein kleiner Sanitärbereich und Toiletten im Außenbereich gehören. Dies ist laut Matti schon lange ein Wunsch der Saunagäste, die bevorzugt den Außenbereich nutzen.

Ursprünglich sollte die neue Sauna noch vor der anstehenden Wintersaison in Betrieb genommen werden. Doch das reicht nicht mehr, zumal mit dem Bau noch gar nicht begonnen worden ist. Die Ursache dafür liegt nach Angaben des Geschäftsführers in den Auflagen. Schließlich liege der geplante Neubau im Wasserschutzgebiet. Daher sind die Baupläne noch beim Umweltamt des Landratsamts, wo sie geprüft werden.

Einen neuen Zeitplan für die Sauna-Erweiterung gibt es bereits. Danach soll nach Ende der Frostperiode im Frühjahr mit dem Bau begonnen werden. Die Sauna an sich wird in Leichtbauweise erstellt und vorinstalliert, so dass mit einer Bauzeit von rund drei Monaten zu rechnen ist.

„Saunieren findet immer mehr draußen statt, deshalb muss unser Außengelände attraktiver werden, um neue Besucherkreise erschließen zu können“, sagt Matti. Und ein zugkräftiges Außengelände entspreche den Wünschen der Sauna-Besucher. Auch mit verstärkten Aktionen wie zum Beispiel einem Halloweenabend in der Sauna am Dienstag, 31. Oktober, mit „schaurigen Aufgüssen“ und entsprechendem Speisenangebot will Laguna noch mehr Besucher locken.