Weil am Rhein Expeditionen in die Farbe

Keummi Paik-Bauermeister, eine ehemalige Dreher-Schülerin, die tägliche Naturstudien und -skizzen macht und einen Ast vor dem Fenster zeichnet (typisch für das Vorbild Peter Dreher, der Tag für Tag ein Glas gemalt hat), stellt gern Farbflächen neben- und übereinander. Stille Farben, aber doch voller Kraft in ihren grünblauen Farbnuancen. Die Rillen darin sind exakt von Hand gemalt, ein Freihandmalen mit dem Pinsel. Die Linien, die sie zieht, haben andere Farben als die Grundfläche, aber manchmal geht es ineinander über, und die Farben durchdringen sich, gerade wenn man einen Schritt zurücktritt. Dann scheinen die Flächen und Linien in Bewegung zu geraten und die Farben sich aufzulösen.

Man schaue sich nur einmal die beiden nebeneinander hängenden Bilder in verschiedenen Rosatönen an: ein Beispiel für vielfältige Farbvariationen. Es finden sich auch Arbeiten ohne diese Streifen. Thematisch verarbeitet werden aber immer zwei Farben, auf ganz eigene Art, fast schon in einer Art meditativer Konzentration und Stille.

Farbvariationen

Es ist eine sehr ruhige und sparsame Ausstellung – was für ein Kontrast zur vorigen mit Figur und Landschaft! Überraschenderweise ergeben sich bei Michael Jäger Berührungspunkte zu dieser fernöstlichen malerischen Meditationsübung. Jäger hat sich diesmal auf kleine Formate konzentriert, obwohl er große wandbeherrschende Arbeiten macht (eine frühe auf Holz von 1985 dominiert den hinteren Raum).

Wie man sieht, kann Jäger ebenso auf kleiner, reduzierter Fläche eine geballte Kraft entfalten. Streng-konstruktive Farbfelder kontrastieren mit organischen Formen. Teilweise geht der Maler aus der Fläche heraus mit pastosen, reliefhaften Strukturen. Hauptsächlich zeigt er die Serie „People“ mit glänzenden Lackschichten auf Stahl sowie Reminiszenzen an seine Hinterglasmalerei („Bells“).

Jeder der beiden Künstler hat seinen eigenen Raum, wobei der andere durch ein, zwei Werke bewusste Kontrapunkte oder Bildkommentare setzt. Durch diese überlegte und raffinierte Hängung treten ihre Arbeiten miteinander in Dialog, und es entsteht ein „Gespräch“ zwischen den Bildern.

Heinz Stahlhut vom Hans Erni-Museum Luzern forderte in seiner Vernissagerede die Betrachter auf, sich in die feinen Farbharmonien von Paik-Bauermeister zu vertiefen, den zarten Kontrasten nachzuspüren und in den Bildern von Jäger zu entdecken, wie sich minimale Räumlichkeit aufmacht. Seiner Empfehlung sollte man folgen: „Lassen Sie sich von den Farbfeldern und Farbräumen animieren, werden Sie selbst zu Touristen, zu Reisenden im Gebiet der Farbe!“ Bis 22. August, Di-Sa 16-18 Uhr