Weil am Rhein. Die Erlebnistage Chemie und Pharma finden vom 17. bis 25 September statt. Die Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus GmbH (WWT) organisiert in Zusammenarbeit mit dem Verein Chemie und Pharma am Hochrhein und den vier weiterführenden Schulen in Weil am Rhein (Kant-Gymnasium, Oberrhein-Gymnasium, Gemeinschaftsschule und Realschule Dreiländereck) auch in Weil am Rhein einen Halt des Science-Mobils.