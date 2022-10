Weil am Rhein Experte verabschiedet

Weil am Rhein (ilz). Mit großem Dank verabschiedete Oberbürgermeister Wolfgang Dietz in seiner Funktion als Vorsitzender des Wasserverbands Südliches Markgräflerland in der jüngsten Sitzung den langjährigen Wassermeister und stellvertretenden technischen Vorsitzenden Thomas Bürgin in den Ruhestand. 34 Jahre lang war Bürgin für den Wasserverband und die Stadt Weil am Rhein tätig gewesen, blickte Dietz in seiner Würdigung zurück. Dabei habe sich der stellvertretende technische Vorsitzende ein großes Wissen angeeignet, das er auch stets verstand, weiterzugeben. Habe man eine Frage zu einer technischen Facette des Wasserverbands gehabt, habe es immer geheißen: Fragen Sie den Herrn Bürgin, lobte der OB. Darüber hinaus sei es gerade heutzutage nicht mehr selbstverständlich, einem Arbeitgeber 34 Jahre lang die Treue zu halten. Auch dafür sprach Dietz seinen Dank aus.