Weil am Rhein Experten rund ums Fahrradfahren

Von Daniela Buch

Als fachkundige Ansprechpartner und Experten rund ums Fahrradfahren sind die Aktiven der IG Velo in vielen Bereichen präsent. Einen Überblick über aktuell anstehende Themen bieten die regelmäßigen Zusammenkünfte, die grundsätzlich für alle Interessierten offen sind.

Weil am Rhein. Die Treffen finden im Abstand von etwa sechs Wochen statt. Die Abende dienen zum Austausch von Informationen, zum Besprechen laufender Projekte und zum Sammeln von Anregungen. Eine Mitgliedschaft in der IG Velo ist für eine Teilnahme am Treffen nicht Voraussetzung. „Jeder, der Interesse an der Materie hat, ist willkommen. Die IG Velo lebt ja auch von den Ideen der Leute“, erklärt Vorsitzender Jürgen Wiechert. Denn wer, wie er selbst, sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs sei, entwickle zuweilen einen Tunnelblick, gerade auch was Probleme und Gefahrenpunkte anbelange. Die Treffen seien daher eine gute Gelegenheit, um Anliegen vorzubringen, jederzeit freue man sich aber auch über schriftliche Mitteilungen.

Beim jüngsten Treffen kam einmal mehr eine Vielzahl von Aspekten zur Sprache. Als Wunsch wurde die Anbringung eines Schutzstreifens nach dem Ende der 30er Zone in der Alten Straße formuliert. Diskutiert wurde die Ausweisung von so genannten Radschnellwegen im Landkreis Lörrach, und welche Kriterien ein solcher erfüllen müsste. Auch Pro und Kontra von „Shared Space“- Zonen in der Weiler Innenstadt wurden debattiert, wobei man sich einig wurde, zunächst die Ergebnisse der Studie abzuwarten. Ein wichtiges Thema für die IG Velo ist der geplante Kreisel in Höhe des Rumänenfriedhofs im Zuge des Ausbaus der Nordwestumfahrung.

Über die Velobörsen und Radtouren finden die meisten potenziellen Neumitglieder und künftigen Aktiven zur IG Velo. Auch Workshops spielen eine Rolle oder Bürgerbeteiligungsprojekte wie das kürzlich angelaufene Mobilitätskonzept der Stadt Weil am Rhein.

Bei der Begehung zeigte sich, dass die Hauptstraße in Friedlingen für Radfahrer etliche Tücken bereithalte, hieß es. Auf den Gehwegen ist das Radfahren zwar erlaubt, doch ist dort aufgrund der Enge durch Auslagen, Tische und Stühle mitunter kein einfaches Durchkommen möglich. Fortlaufende öffentliche Hinweise auf Gefahrenstellen setze Verbesserungen in Gang. Seit Jahren etwa bemängelte die IG Velo die für Radfahrer gefährliche Situation an der Basler Straße an der Ein- und Ausfahrt zum Freizeitcenter. Um diese zu entschärfen, wurde das Gebüsch zurückgeschnitten. Außerdem griff die Stadtverwaltung die Bitte der IG Velo auf, zu prüfen, ob die Zufahrt über den Parkplatz des Dreiländergartens verlegt werden könnte.

Neben der Beteiligung an verkehrspolitischen Fragen spielt der Freizeitgedanke eine wesentliche Rolle im Programm der IG Velo. Gerade die mehrtägigen Radtouren, die gemeinsam mit dem Schwarzwaldverein angeboten werden, sind sehr beliebt. „Wenn eine Tour ausgeschrieben wird, ist sie meist nach wenigen Tagen ausgebucht“, berichtet Jürgen Wiechert. Nicht zuletzt auch die Jugend liegt der IG Velo besonders am Herzen. Seit Oktober wird mit Viertklässlern im Ganztagesschulangebot der Rheinschule ein theoretischer Vorbereitungskurs für Fahrradprüfung durchgeführt, die Ende des Schuljahres von der Verkehrspolizei abgenommen wird.

n Das nächste IG Velo Treffen ist am Montag, 11. Dezember, 19.30 Uhr, im Restaurant „Creatif“ in Alt-Weil.