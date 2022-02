Weil am Rhein - Nur noch tot konnte ein 55-jähriger Mann nach einer Explosion mit anschließendem Brand in einer Gartenhütte am Samstagabend geborgen werden. Die Polizei wurde per Notruf gegen 20.30 Uhr darüber informiert, dass in der Gartenanlage Kellerrain, Am Sohleck, eine Hütte in Brand stehe. Kurz zuvor sei es zur Explosion einer Gasflasche gekommen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Weil am Rhein stand das Gebäude bereits in Vollbrand.