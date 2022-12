Weil am Rhein Facettenreicher Konzertabend

Ganz hervorragend, facettenreich gestaltete sich das Solo von Sabine Rabus auf der Klarinette in „Klezmer Fantasy“. Wild, fröhlich, packend klang die Klarinette, während das Orchester sich harmonisch einfügte. Swingend wurde es in dem Stück „Watermelon Man“. Auch in „A Day of Hope“ stimmte das harmonische Zusammenspiel. Immer wieder hatten die Musiker Gelegenheit, mit Soli zu überzeugen. Ebenso in „I’d do anything for Love“. Absoluter Kult: die Lieder aus „The Blues Brothers Revue“. Energiegeladen, spritzig tönten die bekannten Stücke und das Publikum ging augenblicklich mit Klatschen und Wippen mit. Auf hohe See entführten die Musiker ihr Publikum anschließend mit Santiano. Die bekannten Seemannslieder ließen die Zuhörer nicht mehr still sitzen. Auch dieses Metier beherrschten die Musiker des MV Märkt hervorragend. Der Saal kam so richtig in Stimmung bei dem Musikstück „Ein halbes Jahrhundert“. Zwei Zugaben, darunter das „Märkter Lied“, bei dem alle kräftig mitsangen, wurden gewährt. Ein rundherum gelungenes Jahreskonzert. Und, wer davor glaubte, ein Musikverein kann „nur“ Polka, der wurde durch die angebotene musikalische Vielfalt mit ihrem beachtlichen Niveau eines Besseren belehrt.