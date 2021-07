Weil am Rhein Fahren in eine Richtung

Die Einbahn-Regelung sei in Fahrtrichtung vom Unterdorf ins Oberdorf geplant. „Ich halte umgekehrt für besser“, meinte der Ortsvorsteher mit Blick auf die Fahrten von Rettungskräften. Ortschaftsrätin Susi Engler (UFW) konnte beruhigen: Sie habe mit ihrem Mann gesprochen, der Kommandant der Haltinger Feuerwehrabteilung ist. „Er findet diese Variante gut. Die Feuerwehr kann mit Blaulicht trotzdem auch von der anderen Richtung aus durchfahren. Und die Kräfte aus dem Unterdorf, die mit Privatwagen kommen, können hochfahren.“ Mit dem neuen Kentnissstand befürwortete Gleßner die vorgeschlagene Variante ebenfalls.

Axel Schiffmann (UFW) erinnerte an den Umstand, dass Navigationsgeräte an dieser Stelle in eine Sackgasse führen und für Rettungskräfte wertvolle Minuten verloren gehen. „Das ist nicht nachvollziehbar.“ Die Straße vom Unterdorf ins Oberdorf zu öffnen sei also sinnvoll. „Sonst fährt jeder falsch.“ Diese Richtung sei aber nur zu bevorzugen, wenn die Feuerwehr auch entgegen der Fahrtrichtung durchkommt, sonst sei eine Verbindung von Ost nach West zu wählen. Zum Thema Navigationsgeräte erklärte Gleßner: „Wir forschen aktuell, an wen man sich wenden muss, damit die Infos richtig in die Systeme einfließen.“