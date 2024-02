Am Mittwoch gegen 18 Uhr ist ein 21-jähriger Pkw-Fahrer am Autobahndreieck Weil am Rhein nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Er kollidierte mit einem Anpralldämpfer und kam im Grünstreifen zum Stehen. Der Autofahrer befuhr die Autobahn A 5 in Richtung Basel und beabsichtigte am Autobahndreieck Weil am Rhein die Autobahn in Richtung Autobahn A 98 zu verlassen. Zu Beginn der zweispurigen Überleitung kam der 21-Jährige mit seinem Pkw auf dem linken Fahrstreifen nach links von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde niemand. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt.