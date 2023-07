Weil am Rhein Fahrerflucht nach Unfall auf der A 5

Der Unfallhergang konnte von den vor Ort gebliebenen Beteiligten beschrieben werden. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr an die Lichtzeichenanlage vor der Anschlussstelle Weil am Rhein heran und hielt aufgrund der roten Ampel auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn an. Die zwei hinter ihm befindlichen Fahrzeuge erkannten die Situation und hielten ebenfalls an. Das erste Fahrzeug in der Kolonne fuhr auf der Autobahn einige Meter rückwärts. Die dahinterstehenden Fahrzeuge hielten Abstand.

Ein vierter Fahrzeugführer, welcher an die Kolonne aufschloss, erkannte die Situation nicht rechtzeitig und fuhr seinem Vordermann auf. Dieser wurde auf das vor ihm stehende Fahrzeug aufgeschoben. Das unfallverursachende Fahrzeug, an welchem ein Schweizer Kennzeichen angebracht war, entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Verletzten oder die Schadensregulierung zu kümmern.