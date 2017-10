Weil am Rhein Fahrerin flieht und gefährdet dann Fußgänger

Weil am Rhein. Eine Autofahrerin hat am Montagabend an der Einmündung Turm-/Hauptstraße zuerst eine Unfallflucht begangen, dann gefährdete sich noch Fußgänger.

Gegen 20.10 Uhr befuhr die 20-jährige Frau mit ihrem Audi die Turmstraße und bog nach links in die Hauptstraße ab. Dabei übersah sie einen auf der Hauptstraße fahrenden Rollerfahrer und es kam zur Kollision. Daraufhin gab die Audi-Fahrerin Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon.

Anschließend bog sie mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts in die Poststraße ab. Dort kam sie beim Abbiegen mit dem Auto auf den Gehweg, wo gerade zwei Fußgänger liefen. Diese mussten einen Sprung zur Seite machen, um eine Kollision mit dem Auto zu vermeiden. Die Audi-Fahrerin hat kurz angehalten, sich entschuldigt und ist dann weitergefahren. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen und informierten die Polizei.

Diese konnte die Audi-Fahrerin an ihrer Wohnanschrift antreffen. Die 20-Jährige Frau musste ihren Führerschein abgeben.

Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock. Die Fußgänger blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro.