Der Ausparkversuch eines 86-jährigen Autofahrers ist am Dienstag gegen 11.05 Uhr an einer Betonmauer geendet. Er stand mit seinem Fahrzeug in der Stettiner Straße auf einem Parkplatz und wollte rückwärts aus einer Parklücke ausparken, teilt die Polizei mit. Über die Fahrerseite konnte er wohl nicht in sein Auto steigen, da diese zugeparkt gewesen sein soll. Er stieg über die Beifahrerseite ein und soll von dort aus mit einem Fuß das Gaspedal bedient haben. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte nach etwa zehn Metern Rückwärtsfahrt gegen eine Betonmauer. Der 86-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, heißt es. Der Sachschaden am Auto betrage etwa 10 000 Euro. An der Betonmauer sei augenscheinlich kein Sachschaden entstanden.