Weil am Rhein Fahrt in Schlangenlinien vor der Polizei

Weil am Rhein. Gravierende Folgen hatte für einen französischen Staatsbürger ein Barbesuch in Weil am Rhein.

Nachdem sich der 40-Jährige den Samstagabend über in der Bar vergnügte, setzte er sich zu vorgerückter Stunde in sein Auto und fuhr nach Hause. Dabei bog er direkt vor einer Polizeistreife auf die Basler Straße ein und fuhr alles andere als sicher vor ihr her. Die Streife hielt das Auto daraufhin an und überprüfte den Fahrer.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille, worauf die Fahrt zu Ende war. Der Mann musste sich einer Blutprobe unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Heim kam der Mann übrigens im Auto seiner Frau, die ihren ziemlich wortkargen Gatten auf dem Revier abholte.