Streit auf dem Parkplatz

Dem vorausgegangen war ein Streit auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Straße „Im Kränzliacker“. Wegen zu dichtem Parken konnte die Frau fast nicht in ihren Renault einsteigen. Als sie dann doch einstieg, stieß ihre Fahrzeugtür gegen die Tür des 40-Jährigen. Dieser wollte daraufhin die Polizei verständigen und stellte sich vor den Renault der Frau. Diese startete den Motor und fuhr los. Mit dem Mann auf der Motorhaube setzte sie ihre Fahrt über die Alte Straße und die Colmarer Straße fort. An der Einmündung zur B 532 musste die Frau an der Ampel stoppen. Dabei wurde der 40-Jährige abgeworfen.