Ein Zeuge hat der Polizei am Sonntag kurz vor 18 Uhr zwei unbekannte Männer gemeldet, die an einem Auto eine Seitenscheibe einschlugen. Der Wagen stehe auf einem Parkplatz an der Straße „Am Wasserwerk“. Vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich die beiden unbekannten Männer. Eine Fahndung verlief laut Polizei ohne Erfolg. Aus der Mittelkonsole des Fahrzeugs wurden eine Uhr sowie eine Sonnenbrille entwendet. Bereits am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr wurde im Nonnenholz ein geparktes Auto aufgebrochen, heißt es im Polizeibericht weiter. Auch dort wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen, um in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen. Aus dem Fahrzeug wurde ein Rucksack gestohlen. Darin befanden sich unter anderem Badeutensilien sowie ein Paar neue Schuhe. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/ 97970, sucht Zeugen.