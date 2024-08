Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 0 und 10.20 Uhr an drei Fahrzeugen an der Alten Straße Scheiben eingeschlagen. An zwei weiteren Fahrzeugen wurde versucht, eine Scheibe aufzuhebeln, was augenscheinlich nicht gelang, heißt es im Polizeibericht. In einem sechsten Wagen, der wohl nicht verschlossen war, wurde das Handschuhfach durchsucht. Nach Sachlage ist nichts entwendet worden.