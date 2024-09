Eine 84 Jahre alte Seniorin wurde am Donnerstag Opfer einer dreisten Masche, schreibt die Polizei in einem Bericht. In dem Zeitraum zwischen 10 und 11 Uhr klingelte ein Unbekannter in der Heinrich-Haas-Straße bei ihr und teilte mit, dass er Handwerker sei und diverse Leitungen sowie Feuermelder überprüfen müsse, woraufhin die Seniorin den Unbekannten in die Wohnung ließ. Nachdem er nach und nach alle Räume betreten hatte, verließ er nach etwa 20 Minuten die Wohnung wieder. Kurze Zeit später bemerkte die Seniorin, dass aus der Wohnung Schmuck fehlte. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Zwischen 1,60 bis 1,70 Meter groß, dunkelbraune, kurze Haare, Drei-Tage-Bart, Brillenträger. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/97970, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem mutmaßlichen „falschen Handwerker“ geben können.