Weil am Rhein: Familienbäckerei Fritz feiert runden Geburtstag

Bäckermeister Simon Fritz (43), der sich als passionierter Bäcker der alten Handwerkskunst verschrieben hat, übernahm vor zehn Jahren in vierter Generation das florierende Unternehmen von seinen Eltern Peter und Angelika Fritz und baute es mit neuen Ideen und Kreativität weiter aus.

Firmengründer vor 70 Jahren war Karl Fritz, der zusammen mit seiner Frau Therese in der Karsthölzlestraße in Friedlingen eine Bäckerei mit Ladengeschäft eröffnet hatte. Bei der Firmengründung und noch eine Zeitlang danach wurde er von seinem Bruder Emil, der in March eine Bäckerei betrieb, vor Ort tatkräftig unterstützt.