Ein Streit unter Verwandten ist in der Nacht auf Mittwoch in Weil am Rhein eskaliert. Ein 41-jähriger erlitt laut Polizei eine Schnittverletzung am Arm und musste im Krankenhaus ambulant versorgt werden. Zunächst war es am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr zu einem lautstarken Disput zwischen dem später Verletzten und seinem 51-jährigen Verwandten auf offener Straße in Haltingen gekommen. Beide schienen stark alkoholisiert. Dem Jüngeren wurde ein Platzverweis erteilt, der Ältere ging in seine Wohnung. Gegen 2.30 Uhr wurde der 41-Jährige mit einer blutenden Schnittverletzung am Arm am dortigen Bahnhof vorgefunden. Es soll zuvor zu einer Attacke mit einem Küchenmesser durch den 51-Jährigen gekommen sein, als der Jüngere, entgegen dem erteilten Platzverweis, nochmals diesen in seiner Wohnung aufgesucht hatte, teilt die Polizei mit. Der Tatverdächtige konnte von einer Polizeistreife vor seiner Wohnanschrift angetroffen werden. In der Folge kam es vor und in der Wohnung des äußerst aggressiv auftretenden Tatverdächtigen zum Einsatz von Pfefferspray und eines Polizeihunds durch die Einsatzkräfte. Der Tatverdächtige wurde dabei leicht verletzt. Er wurde in Gewahrsam genommen.