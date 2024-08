Weil am Rhein: Fans feiern die „Samba Fetzer“ ein letztes Mal

Geprobt hätten die Musiker vor dem letzten öffentlichen Auftritt in der „Chläbi“-Grotte. Seine Steel Drum werde jeder als Erinnerung mit nach Hause nehmen. „Ich werde das Musikinstrument bei mir in der Werkstatt an der Wand festmachen, damit ich nicht in Versuchung komme, wieder darauf zu spielen“, meinte Herbert Bee. Mit diesem Abschlussauftritt endet jedoch die Jahrzehnte währende Freundschaft der „Samba Fetzer“ aus „Will am Rio“ nicht. Einmal im Monat werden sie sich dort treffen, wo alles angefangen hat, in der „Chläbi“.