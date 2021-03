Weil am Rhein Fasnacht endet mit Online-Feuer

Für den Vorsitzenden der Interessengemeinschaft hat nicht das Generieren von Klicks Bedeutung, wie er betont, sondern es gehe ihm um eine Alternative zur Fasnacht. „Wer Lust hat, kann sich ein paar Bilder ansehen und Informationen dazu erhalten. Wichtig ist, dass die Fasnacht nicht vergessen wird und wir uns in Erinnerung rufen.“ Insgesamt ein Dutzend Videos zu den eigentlich in jedem Jahr anstehenden Veranstaltungen hat er daher produziert, also Bilder gesichtet, ausgewählt, zusammengefügt und dann als Moderator eingeordnet. „Es war auch wichtig, die Cliquen und Veranstaltungen vorzustellen.“

Trotz der bislang noch überschaubaren Resonanz soll an dem Video-Format auch im nächsten Jahr ein Stück weit festgehalten werden. Zum Abschluss wird ein „Best-of“-Video erstellt, so der Plan für 2022.

Dass die Fasnacht in digitaler Form nicht zündet, will Wissler nicht unterschreiben. „Die Fasnacht ist online anders.“ Doch auch er setzt auf die analoge Form. Denn das Zusammensein, zusammen Spaß haben, singen, trinken und gemeinsam etwas erleben, schätzt auch Wissler enorm. „Es gibt auch eingefleischte Fasnächtler, die sich bewusst die Videos nicht angesehen haben“, hat er entsprechende Rückmeldungen erhalten.

Ebenso wie seine Fasnachts-Mitstreiter sehnt Wissler auch die von Veranstaltungen geprägte Fasnacht herbei. „Es muss und wird im nächsten Jahr eine Fasnacht geben.“ Eventuell finde diese nicht in vollem Umfang statt. „Ich gehe von Corona-Nachwehen aus.“ Wichtig sei aber, endlich gemeinsam und öffentlich feiern zu können, also dass man sich in Weil wiedersieht.