Weil am Rhein: Fasnacht feiern zur Schlagermusik von früher

Berliner für alle

Zu Schmausen gab es dann für alle noch einen „Berliner“.Auch hier waren es Ehrenamtliche, die dafür sorgten, dass keiner vergessen wurde. Sehr gut gelöst war dieses Jahr die Problematik der Bestuhlung. Im Kreis, rund um die Tanzfläche, saßen die Bewohner, sodass jeder gut sehen konnte, was sich in der Mitte abspielte. Dahinter fanden sich dieses Mal nur wenige Tische, was eine angenehme Auflockerung mit sich brachte.