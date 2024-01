Weil am Rhein-Fasnacht: Weiler Themen bieten viel zum Lachen

Blasmusik gab’s auch. Foto: sc

Jedes Wort werde hinterfragt und letztendlich werde man noch in die „rechte Ecke“ gezogen, stellten die Zunftmeister Fuchs, Schmieder, Guggenbühler und Olivieri musikalisch fest. Das Publikum sang den Refrain mit, und es entstand ein respektabler Chor.

Wie komme ich mit dem Rollstuhl vom Weiler Bahnhof hinauf zur Friedensbrücke? Hier nahmen sich die Zunftmeister Marcel Winzer und Martin Reese eines aktuellen Themas an. Die Lösung: mit der Bahn nach Basel, dann über Haltingen nach Eimeldingen, dort den Bus nach Lörrach nehmen, am Dreispitz in den „55er“ umsteigen. Nach einer Stadtrundfahrt wird dann das Ziel erreicht. Die Planung der Bahn ließ nur eine Frage offen: „Darf me das?“.

Zwischenstation im Weltraum auf der ISS

Herrlich die Nummer auf der Raumstation ISS: In weißen Raumanzügen standen Fuchs, Schmieder, Guggenbühler, Winzer, Lienin, Hartmann und Olivieri auf der Bühne und stellten auch hier die Frage, „Darf me das?“.

Völlig losgelöst im Weltall. Foto: sc

Darf man Fasnacht machen angesichts der Kriege und des Terrors in der Welt? Ja, man darf, der Beifall aus dem Publikum war die Bestätigung für eine „Fasnacht mit Bedacht“. Und dann wurden auch noch aus dem Orbit schwarze Löcher auf der Erde ausgemacht. Was das wohl war? Selbstredend, die Finanzlöcher!

Politik als Kinderspiel in vielen Farben

Witzig und nah an der Wirklichkeit präsentierte sich die Kindergartengruppen der Kindergartentante Frau Steinmeier (Dietmar Fuchs), in Rot, Gelb und Grün die eine Gruppe, in Schwarz und Blau gekleidet die andere. Es wurden Gebäude aus Klötzchen gebaut. Während Olaf (rot), Christian (gelb), Robert (grün) sich gegenseitig behinderten und immer wieder ihr Werk zerstörten, entstand bei Alice (blau) und Friedrich (schwarz) ein respektabler Turm.

Eine Frage der Farbe: Politik als Spiel im Kindergarten. Foto: sc

Auch Ricarda Lang (René Winzer) hatte dabei ihren Auftritt. Sozusagen spielerisch wurde „Politik“ erklärt – ein Schelm, wer Schlechtes dabei denkt. Für beste Stimmung im Saal sorgte der Auftritt der Altherren der Notehobler, die Notegruftis, Das Trio „Bonanza“ mit Fuchs, Schmieder Marcel und René Winzer sowie Lienin und Olivieri, die auf „Berliner Nächte“ einstimmten.

Tanzen, Gendern, Fahrrad fahren

Nach einer kurzen Pause überraschten die Zunftmeister ihr Publikum mit einem „Leckerli“. In hautengen schwarzen Hosen und Glitzeroberteil war der Tanz der Zunftmeister ein absoluter Hingucker (Choreografie: Diana Himmelsbach).

Ein Hingucker: Männerballett Foto: sc

Sehr schön auch der Auftritt von Fuchs und Schmieder als OB Dietz und seine Sekretärin. Als Diversitätsbeauftragte war Biechele-Wichert nicht nur für die Parkplätze zuständig, sondern sie besetzte so eines der leeren Büros im Rathausanbau.

Ganz hervorragend auch der Auftritt von Hans-Rudi Lienin und Marcel Winzer als Radfahrer auf dem Weg von Friedlingen nach Alt-Weil: Dabei war auf einer Leinwand im Hintergrund der Straßenverlauf zu sehen. Der Altweiler (Lienin) erklärte dem Mitfahrer (Winzer), was es alles an der Hauptstraße zu sehen gibt. „Hesch Hunger? Do git’s Döner“ – ein Satz, der sich alle hundert Meter wiederholte. Beim Schlaufenkreisel stimmte Lienin das Lied „Eine Insel mit ’ner Palme“ an. Dann ging es über die „Klaus Eberhardt Gedächtnishöpperli“ in der 20er-Zone an der zweiten Drogerie Rühle vorbei. In Alt-Weil angekommen fanden sich die Velofahrer im „Schwanen“ bei einer Schorle wieder.

Auf dem Fahrrad durch Weil Foto: sc

Zum zwanglosen Talk luden Patrick Voirol und Markus Wohlschlegel schließlich Tatjana Bollinger und Gabi Eberhardt auf die Bühnencouch ein.

Kaum zu glauben: Zwei Frauen gleichzeitig auf der Bühne Foto: sc

Hier erfuhr das Publikum, was ein Podcast ist und, dass die Damen einen solchen über die angesagten Getränke aus ihren Urlauben produzierten.

Ernst und lustig zugleich: der Pflegeroboter

Als Pflegeroboter war in diesem Jahr Patrick Voirol mit Martin Reese zugange, ein ernstes Thema, dennoch lustig und witzig präsentiert.

„All I want is Fasnacht“, so tönte es am Ende vielstimmig von der Bühne. Gut gelauntes Publikum, gelungene Auftritte: Der Abend bot beste Unterhaltung. Eines fehlte jedoch ein bisschen. Vom närrischen Spott, der närrischen Kritik, dem Zeigen mit dem Finger auf die Wunden in der Gesellschaft hätte der Zunftabend etwas mehr vertragen können. Denn immerhin: „Das darf man!“