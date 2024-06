Ein Pedelec der Marke Specialized ist am Freitag zwischen 19 und 21.30 Uhr in Weil am Rhein entwendet worden. Es stand an der Goethestraße und war an einem Fahrradständer angeschlossen, teilt die Polizei mit. Der Diebstahlschaden beträgt fast 4000 Euro. In der Nacht auf Montag wurde ein weiteres Pedelec der Marke Focus geklaut. Es stand verschlossen vor einem Gebäude an der Oberen Schanzstraße. Hierbei beträgt der Diebstahlschaden über 4000 Euro.