Weil am Rhein Fast in allen Fällen wird aufgehebelt

Von Ingmar Lorenz

Weil am Rhein. Bereits am 4. Januar berichtet unserer Zeitung vom ersten Einbruch in diesem Jahr im Weiler Stadtgebiet. Die Täter hatten an einem Haus an der Blauenstraße ein Fenster aufgehebelt und sich so Zugang verschafft. Am 18. Januar folgt der Bericht über zwei weitere Fälle am Nikolaus-Höniger-Weg und an der Mappacher Straße. Kurz darauf ist die nächste Polizeimeldung im Blatt: Diesmal handelt es sich um einen versuchten Einbruch in Friedlingen. Nur einen Tag später steigen Unbekannte in ein Haus an der Steinackerstraße ein. Der bis dato jüngste Fall steht am 3. Februar in der Zeitung: Aus dem Keller eines Wohnhauses an der Römerstraße ist ein Rennrad gestohlen worden. Wieder wurde die Tür aufgehebelt.