Weil am Rhein Faszinierende Welt der Schifffahrt

Von ihrem Buch und ihrer Affinität zur Schifffahrt auf dem Rhein muss wohl auch Rolf Schlebach, Präsident des Vereins „Verkehrsdrehscheibe Schweiz“, beeindruckt gewesen sein. Denn 2019 sprach er die beiden Weilerinnen mit dem Wunsch an, ob sie als Kuratorinnen die Neugestaltung der Dauerausstellung „Verkehrsdrehscheibe Schweiz“ im Hafenmuseum übernehmen könnten.

Spannende Aufgabe eine „Mega-Herausforderung“

Lange mussten die beiden Frauen nicht überlegen, die im Weiler Museum schon viele thematisch unterschiedliche Ausstellungen maßgeblich geprägt hatten. Zu spannend war die Aufgabe, zu reizvoll die Rahmenbedingungen. Es stand nämlich ein Budget von rund zwei Millionen Schweizer Franken für die Komplettsanierung des nur einen Steinwurf von der Grenze in Friedlingen entfernt liegenden, aus dem Jahr 1954 stammenden Gebäudes sowie für die Neukonzeption der 25 Jahre alten Dauerausstellung zur Verfügung.

„Es war ein großartiges Projekt“, bilanziert Theil im Gespräch mit unserer Zeitung, während Fischer ergänzt: „Es war aber auch eine Mega-Herausforderung.“

Diese hatten die beiden Kuratorinnen mit viel Herzblut und großem Tatendurst angenommen. Monatelang tauchten sie in die vielfältige Welt der Binnenschifffahrt, deren Geschichte, in die verschiedenen Berufe rund um die Rheinschifffahrt sowie in das Leben auf dem Schiff ein.

Auch mit der Transport- und Logistikwelt und der Technik befassten sich Theil und Fischer intensiv. Sie forschten unter anderem in alten Archiven, recherchierten bis hin zum Bundesverkehrsamt in Bern, sichteten alte Bilder und Pläne und wälzten wissenschaftliche Abhandlungen zu Umweltaspekten der Schifffahrt. Kein Stein blieb auf dem anderen im Hafenmuseum.

Auch wurden zur Informationsbeschaffung rund 100 Personen und Firmen kontaktiert. Zudem fertigte Fischer einen Modellbau von der auf zwei Etagen präsentierten Ausstellung an, um im Vorfeld der Arbeiten ein räumliches Vorstellungsvermögen zu bekommen.

Viel Lob und Wertschätzung

Der Riesenaufwand hat sich gelohnt, zumal für die Kuratorinnen die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, sei es mit den Verantwortlichen des Trägervereins, den Architekten, den verschiedenen Ämtern oder den Handwerkern, „ausgezeichnet“ war. Und besonders stolz sind die beiden darauf, dass zum einen der eigene Qualitätsanspruch umgesetzt und zum anderen auch der Zeit- und Budgetplan eingehalten werden konnten.

„Es war von Anfang an eine gegenseitige Vertrauensbasis vorhanden. Wir hatten viel Freiraum bei der Umsetzung unserer Ideen für diese Ausstellung“, resümiert Theil. Und was die beiden Frauen besonders freut, sind die zahlreichen Glückwünsche und Dankesschreiben, in denen ihre „vorzügliche Arbeit“ gelobt wird. Man habe während des gesamten Aufbaus der Dauerausstellung als auch nach der Eröffnung Anerkennung und Wertschätzung erfahren, stellen die Kuratorinnen unisono fest.

Wer das seit Anfang Juli geöffnete Hafenmuseum besucht, der erkennt es nicht wieder. Zum einen wegen der baulichen Veränderungen, zum anderen wegen der neu gestalteten Ausstellung mit zahlreichen interaktiven Elementen auf zwei Etagen. Modern und familienfreundlich präsentiert sich das Hafenmuseum. „Hier kann man in die faszinierende Welt der nationalen Verkehrsdrehscheibe im Herzen Europas eintauchen“, sagt Präsident Schlebach.

Neben der Geschichte der Binnenschifffahrt und dem Verbund mit den anderen Verkehrsträgern Schiene, Straße und Luft zeigt das Museum verschiedene Berufsbilder der Rheinschifffahrt zwischen Basel und der Nordsee und Tätigkeiten im Hafen. Zudem wird die Transport- und Logistikwelt veranschaulicht.

Vielfältige Informationen, Illustrationen, Fotos und verschiedene Modelle sowie Objekte, die der Besucher bedienen kann, Videos und Tafeln bereichern die Dauerausstellung.

Infos: Hafenmuseum Verkehrsdrehscheibe Schweiz

Adresse: Westquaistraße 2, Basel

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr

Eintritt: neun Schweizer Franken