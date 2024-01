Weil am Rhein: Faulenzen kann so schön sein

Passion für den Dialekt

Die Komödie „Sturm in Fühlwiller“ hat am Freitag, 26. Januar Premiere und wird vom Circle Théâtral Alsacien de Mulhouse aufgeführt. Den Kontakt zu dieser Gruppe habe er von seinem Vorgänger, Erwin Sütterlin, übernommen, erzählt Klein. Die Schauspieler haben schon in früheren Zeiten im Haus der Volksbildung gastiert. „Der Elsässer Dialekt ist einfach schön anzuhören“, begründet er die Kooperation. „Die Elsässer haben ähnliche Probleme mit dem Dialekt wie wir mit dem Alemannischen.“ Es gebe kaum noch junge Leute, die diesen sprechen und pflegen. Die jungen Leute würden auch seltener ins Theater gehen. Dies sei ihm am Wochenende im Elsass aufgefallen. Wie im TAM seien vorwiegend ältere Besucher auf den Stühlen gesessen. Die Gründe sieht er in den „zahlreichen Freizeitangeboten“. „Die jungen Leute wollen es bequem, Theaterspielen ist aufwendig.“

Auf der faulen Haut liegen

Das Stück „Sturm in Fühlwiller“ passt zu dieser Sicht der Dinge: Es spielt in dem fiktiven Ort „Fühlwiller“, zu deutsch heißt das so viel wie „Faulweiler“. Zwei Brüder wohnen in einem Haus, arbeiten jedoch nicht. Eine Haushälterin erledigt das Alltagsgeschäft und plötzlich beginnt eine Frau die beiden zu coachen. Claudy van der Schwy hat dieses Stück geschrieben: „Die Handlung ist nicht kompliziert, das Stück lebt von der Situationskomik, von Verwechslung und dem elsässischen Dialekt“, sagt Klein.