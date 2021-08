Weil am Rhein Fazit der Kinobesucher ist positiv

Weil am Rhein . Das erste Autokino-Wochenende ist über die Bühne gegangen. Wie bereits berichtet, wurden für die Filme „Eine Frau mit berauschenden Talenten“ am Freitagabend sowie für den Kinderfilm „Ostwind 5 – Der große Orkan“ am Samstagabend je rund 400 Tickets verkauft. Für „Der Rausch“, eine Oscar-prämierte dänische Produktion, die am Sonntagabend gezeigt wurde, hatten im Vorfeld mehr als 250 Personen Tickets erworben, teilte das Kulturamt mit. Wie viele Besucher den Spätvorstellungen am Freitag- und Samstagabend beiwohnten, als „Parasite“ und „Der Spion“ liefen, war gestern nicht in Erfahrung zu bringen.