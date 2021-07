Weil am Rhein Fehlbedarf abbauen dauert

Zwei neue Einrichtungen

Der Schwerpunkt des Fehlbedarfs liege weiter in der Kernstadt und in Friedlingen. „Dort liegt ja auch der Schwerpunkt der Maßnahmen“, sagte Huber. In Friedlingen entsteht die Kindertagesstätte „Juno II“ mit sechs Gruppen, wovon drei für die Einrichtung „Bärenfels“ vorgesehen sind. Für das Jahr 2023 plant die Baugenossenschaft Haltingen-Weil eine Einrichtung mit fünf Gruppen im Stadtteil Weil-Ost (Baugebiet „Hohe Straße“). Die insgesamt acht weiteren Gruppen entsprechen rund 170 neuen Plätzen. „Wir bauen den Fehlbedarf ab, aber es dauert.“ Der OB ergänzte: „Es geht was. Wir nehmen es an.“

Zirka 160 Kinder mit Rechtsanspruch befinden sich auf einer Warteliste, erklärte Susanne Maria Kraft, Leiterin der Abteilung Soziales, Schulen und Sport, auf die Frage von Jürgen Valley (SPD) nach der tatsächlichen Zahl von Kindern, die nicht versorgt werden können. „Das hört sich viel an, aber wir haben ja eine Perspektive aufgezeigt“, meinte Huber.

Linn Fischer (Grüne) erkundigte sich, nach welcher Reihenfolge die Warteliste abgearbeitet wird. „Es gibt eine Priorisierung, Geschwisterkinder haben Vorrang, dann die Kinder aus der Tagespflege und dann geht es nach dem Alter“, berichtete Kraft.

Wolfgang Roth-Greiner (FDP) wollte wissen, was passieren würde, wenn die Quadratmeter-Vorgaben nicht eingehalten würden. Dann winke die Betriebsstättenuntersagung, erklärte der OB. Apropos Vorgaben: Mit Blick auf deren Vielzahl im Bereich der Kinderbetreuung wünschte sich Dietz „mehr Realitätssinn“.

Irmgard Lorenz (Grüne) hakte nach, wie viele Erzieher die Stadt ausbildet und ob diese in den Einrichtungen bleiben. Aktuell befinden sich laut Kraft 15 Personen in der praxisintegrierten Ausbildung zum Erzieher. Damit sei Weil am Rhein der größte Ausbilder in diesem Bereich im Landkreis. „Wir bieten allen eine Übernahme an.“ Meist müssten deshalb auch gar nicht so viele Stellen ausgeschrieben werden.

Der Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2021/ 2022 stimmten die Räte geschlossen zu.

Weil am Rhein (sas). Der Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung umfasst im U3-Bereich auch das Angebot der Kindertagespflege, ab Ü3 nur noch das Angebot der Kindertageseinrichtungen. Durch den Fehlbedarf entstehe aber zunehmend ein Engpass im Übergang, hieß es im Ausschuss. Manche Eltern seien bereit, vorübergehend auch im Ü3-Bereich einen Platz in der Kindertagespflege in Anspruch zu nehmen. Dies ist aber deutlich teurer.

Die Verwaltung schlägt nun vor, mit dem Landkreis eine Vereinbarung über die Kostenverteilung zu schließen. Ziel sei es zwar, für die Kinder zeitnah einen Platz in einer Kita zur Verfügung zu stellen. Die Vereinbarung biete aber die Möglichkeit, dass für die Eltern die Betreuung des Kindes zu vergleichbaren Kosten sichergestellt werden und somit gegebenenfalls auch ein Rechtsstreit vermieden werden kann.

Weil am Rhein (sas). Die evangelische Einrichtung St. Nikolaus in Märkt beantragt, ihr Angebot von einer Regelgruppe mit Altersmischung auf Verlängerte Öffnungszeiten umzustellen. Die Stellenanteile würden geringfügig von 2,32 auf 2,42 steigen.

Der Fachdienst Kindertagespflege regt an, die Weiterentwicklung des Weiler Modells in Angriff zu nehmen. Es sollen alle Familien gefördert werden, nicht nur maximal 20 wie bisher.

Im neuen Kita-Jahr ist ein Trägertreffen vorgemerkt, weil der katholische Träger vorschlägt, über die Reduzierung von Betreuungsstunden zu diskutieren (Stichwort Fachkräftemangel).

Die zweite Gruppe im Waldkindergarten „Märchenwald“, den die Stadt übernommen hat, kann noch nicht direkt zum Start des neuen Kindergartenjahrs öffnen. Die Voraussetzungen werden derzeit noch geprüft.