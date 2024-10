Weil am Rhein: Fehlende Aufzüge: Wenn der Weg zum Zug zur Herausforderung wird

Sehr viele Treppen sind am Bahnhof Weil am Rhein auf Gleis 8 zu bewältigen. Foto: Beatrice Ehrlich

Die Prognose der Deutschen Bahn dazu: „Die vollständige Barrierefreiheit des Bahnhofs wird aus heutiger Sicht voraussichtlich im Jahr 2027/28 hergestellt.“

Umweg über Basel ist ein „Glücksspiel“

Einzige Möglichkeit, Richtung Süden nach Weil am Rhein zu fahren, ist, bis nach Basel zu reisen und dort einen Zug in die Gegenrichtung zu nehmen. Dass die von der SBB bediente und in der Regel pünktlich verkehrende S 5 dann erreicht wird, ist wiederum ein Glücksspiel. Denn: seit Januar 2022 kamen im Schnitt nur drei von vier Nahverkehrszügen der Deutschen Bahn auf der Rheintalbahn mit weniger als vier Minuten Verspätung an. Im selben Zeitraum sind monatlich mindestens 100 Züge der DB auf der Rheintalstrecke ausgefallen.