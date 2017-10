Weil am Rhein Feiern zu Allerheiligen

Weil am Rhein/Vorderes Kandertal. Die Katholische Kirchengemeinde feiert am kommenden Mittwoch das Hochfest Allerheiligen. Bereits am Vorabend am 31. Oktober wird um 18 Uhr eine Heilige Messe in St. Peter und Paul gefeiert. Am Allerheiligentag selbst werden um 9.15 Uhr in Guter Hirte und um 10.45 Uhr in St. Maria die Heiligen Messen gelesen. Am Nachmittag stehen dann zwei Gräberbesuche mit Totengedenken auf dem Programm. Der erste ist um 14 Uhr, beginnend in der evangelischen St. Georgskirche in Haltingen.

In diesem Gottesdienst wird auch der Verstorbenen gedacht, die zwischen dem 2. November 2016 und 30. Oktober dieses Jahres bestattet wurden auf den Friedhöfen Haltingen, Märkt, Ötlingen und des Vorderen Kandertals. Um 15 Uhr wird dann – musikalisch umrahmt von den Kirchenchören – der Gottesdienst in der Trauerhalle auf dem Weiler Friedhof beginnen. Dort wird ebenfalls der im selben Zeitraum Verstorbenen aus den Pfarreien St. Peter und Paul und Guter Hirte gedacht werden.