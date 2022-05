Weil am Rhein Feiertag ohne Corona-Regeln

Weil am Rhein-Haltingen (os). Es ist endlich wieder möglich, unter Leute zu gehen und vor allem ein ganz besonderes Fest – ohne Corona-Einschränkungen – zu besuchen. Das sagte am Donnerstagmittag, am Vatertag, der Steinener Erik Möller. Er war ein Gast von Hunderten des traditionellen Rettichfest der Haltinger Feuerwehr am Himmelfahrtstag. Möller stellte sich – wie all die anderen auch – ohne Murren in die langen Schlangen an den Bonkassen und später an der Essens- und Getränke-Ausgabe. Es sei herrlich hier oben, was er schon aus vielen Vorjahren kenne. In diesem Jahr sei natürlich der Wegfall von Corona-Beschränkungen und das tolle Wetter eine zusätzlicher Grund, den Spaziergang hinauf in die Reben anzutreten, sagt Möller mit Vorfreude auf frisch geschnittene Rettiche mit Haltinger Bauernbrot und einer Gutedel-Schorle dazu.