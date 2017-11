Weil am Rhein Fenster ausgehängt und aufgehebelt

Weil am Rhein. Zu zwei weiteren Einbrüchen ist es am Mittwoch im Weiler Stadtgebiet gekommen. Betroffen waren zwei Mehrfamilienhäuser an der Stüdlestraße.

An einem Tatort hängten die Einbrecher ein gekipptes Fenster auf, am zweiten Tatort wurde das Küchenfenster aufgehebelt. Anschließend stiegen die Täter ein und durchwühlten alles. Bisher steht noch nicht fest, was alles gestohlen wurde, heißt es im Polizeibericht. Aufgrund der räumlichen Nähe sei von einem Tatzusammenhang auszugehen. Die Einbrüche wurden in der Abenddämmerung verübt.