Weil am Rhein: Fest mit der Familie

Zuhause in der Weiler Gartenstadt

Im Jahr 1947 flüchtete die Familie ins Erzgebirge, danach nach Altmark, und zuletzt kam sie über Berlin nach Kenzingen in ein Übergangswohnheim. Da der Vater bereits bei der Bahn in Weil am Rhein arbeitete, folgte die Familie. Seither lebt Marianne Puchelski in der Weiler Gartenstadt. 1955 heiratete sie ihren Mann Max, den sie ein Jahr zuvor kennengelernt hatte. Der Ehemann, der zuerst in der Landwirtschaft arbeitete, nahm ebenfalls eine Stelle bei der Bahn an. Bald, 1956, wurde die Tochter Gabriele geboren, zehn Jahre später kam der Sohn Detlef auf die Welt. Beide Kinder helfen ihrer Mutter im Alltag. Früher brachte sich die Jubilarin in der evangelischen Johannesgemeinde ein, vorzugsweise bei den Seniorennachmittagen. Auch engagierte sie sich bei den Schlesiern. Mit ihrem Mann ist sie viel gereist. Vor allem an die Nord- und Ostsee, auch einmal nach Mallorca und Italien und in die alte Heimat nach Schlesien führten die Reisen. Zwei Enkel und zwei Urenkel hat Marianne Puchelski. Freude bereitet ihr ein besonderes Hobby: Kleine Perlen auf Karten oder Bilder kleben, so dass sich am Ende ein buntes Bild ergibt, das macht sie sehr gerne.

Es wird gefeiert

Mit Freunden und der Familie wird das Jubelfest gefeiert.