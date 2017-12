Weil am Rhein Festliche Klänge in Kirche

Beim festlichen Neujahrskonzert, das vom städtischen Kulturamt jedes Jahr in der Ötlinger St. Gallus-Kirche veranstaltet wird, gastiert in diesem Jahr ein „Rising Star“ aus Weil am Rhein gemeinsam mit dem aktuell besten Gitarristen Sloweniens. Isabel Gehweiler(Violoncello) und Aljaž Cvirn (Gitarre) spielen Werke von Schubert, Vivaldi, Gnattali und Bartok.

Weil am Rhein. Die Cellistin Isabel Gehweiler erlangte erstmals internationale Aufmerksamkeit als ihr im Jahr 2007 im Alter von 19 Jahren der „Europäischen Förderpreis für Junge Künstler“ zuerkannt wurde, der zuvor bereits an bedeutende Künstler wie Anne-Sophie Mutter und Sol Gabetta verliehen wurde.

Als Solistin trat Isabel unter anderem mit dem Warschauer Symphonie-Orchester, dem Akademie-Orchester Mannheim, dem Neuen Orchester Basel und der Polnischen Kammerphilharmonie auf. Sie konzertierte bereits bei den Bayreuther Festspielen 2013, dem Lucerne Festival, Interlaken Classics,, dem Impuls Festival Graz des Klangforuma Wien, dem Mouvement Festival für Neue Musik Saarbrücken des SR (Saarländischer Rundfunk) sowie dem focus! Festival in New York.

Isabel Gehweiler ist unter anderem Preisträgerin des Europäischen Förderpreises für junge Künstler, des Kunstpreises der Kunststiftung Baden-Württemberg, dem Markgräfler Kunstpreis, dem Förderpreis der Casino Gesellschaft Saarbrücken; Stipendiatin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, der arte-Musica-Stiftung, und des Richard-Wagner-Verbands Saarland.

Derzeit hält Isabel Gehweiler einen Lehrauftrag für Violoncello an der Hochschule für Musik, Medien und Theater in Hannover. Zu ihren Lehrern gehörten Prof. Katharina Gohl-Moser und Prof. Ivan Monighetti (beide HSM Basel – Precollege) und Prof. Richard Aaron (The Juilliard School, New York – Bachelor of Music). Sie ist auch kompositorisch tätig. Gehweiler spielt ein Cello von Ersen Aycan (2009).

Slowenischer Gitarrist

Aljaž Cvirn, der leitende slowenische Gitarrist seiner Generation, setzt nach der Ausbildung am Musikkonservatorium in Ljubljana und nach dem mit Auszeichnung abgelegten Diplom an der Musikakademie Ljubljana sein Masterstudium im Fach Gitarre an der Zürcher Hochschule der Künste fort, und zwar in der Klasse von Professor Andersa Miolin, er bildet sich regelmäßig bei bekannten Gitarristen wie Oscar Ghilia und Alvaro Pier weiter.

Als Solist und Kammermusiker hat er auf Festivals gespielt und hohe Auszeichnungen auf Wettbewerben errungen. Für seine Tätigkeit im Gitarrenduo mit dem Gitarristen Dan Grahelj wurde ihm der Prešerenpreis der Musikakademie Ljubljana verliehen. Aljaž ist als Solist mit dem Streichorchester Celje und mit dem Akademischen Gitarrenorchester aufgetreten, er arbeitet häufig mit anerkannten Kammermusikern zusammen, vor allem aber hat er sich in den vergangenen Jahren als überzeugender Interpret durchgesetzt. Nach der Meinung der Fachöffentlichkeit zeichnen ihn Perfektion in der Ausführung, Durchdachtheit im Stil und innovative Interpretationsideen aus. Er gibt regelmäßig Konzerte in Slowenien, Serbien, Österreich, Deutschland, in der Schweiz, in Italien und in Kroatien.

Karten gibt es im Vorverkauf bei www.reservix.de und den angeschlossenen Vorverkaufsstellen.