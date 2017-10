Weil am Rhein Festliche Klänge und melancholische Gesänge

Von Walter Bronner

Mit einer gediegenen Auslese traditionellen und modernen Liedguts beeindruckten der Frauenchor „Cantabella“ und der Männergesangverein Haltingen am Samstagabend eine aufmerksame Hörergemeinde in der St. Georgskirche. Es war dies ein weiterer Höhepunkt im zu Ende gehenden arbeitsreichen Jahr des doppelten Jubiläums der beiden Vereine, die auf 25 und 175 Jahre Gesangspflege zurückblicken konnten.

Weil am Rhein-Haltingen. Das sorgfältig vorbereitete Programm enthielt geistliche und weltliche Gesänge in ausgewogener Mischung und bot durch längere Liedblöcke der einzelnen Formationen sowie mehrere gemeinsame Vorträge zusätzliche Abwechslung. So schon eingangs unter Leitung von Kai Trimpin mit Georg Friedrich Händels Preislied „Festliche Klänge“, in dem sich barocke Klangpracht mitreißend entfaltete. Überzeugend zelebrierte alsdann der Frauenchor mit Dirigentin Monika Argast stilistische Chorvielfalt in dem von Flöte und Fasstrommel flankierten „Adiemus“ von Karl Jenkins, dem feinsinnigen „Denn er hat seinen Engeln befohlen…“ aus Felix Mendelssohn-Bartholdys „Elias“-Oratorium, dem vital und klangsinnlich dargebotenen Spiritual „Down by the riverside“ und dem vielgeliebten „Halleluja“ von Leonard Cohen. Als Vokal- und Instrumental-Duett profilierten sich dabei Anna Argast und Manuela Rieger. Der von Dirigentin Argast selbst arrangierte leicht melancholische Wise-Guys-Song „Wie kann es sein“ und das mit berückendem harmonischen Schmelz dargebotene Traditional „Hail holy queen“ schlossen diesen Liedblock höchst empfindsam ab.

Dynamisch fein austariertes und feierliches Pathos verströmte die Chorgemeinschaft danach in Anton Bruckners berührender Kurzmotette „Locus iste“. Nicht minder feierlich startete der Auftritt des Männerchors mit Beethovens berühmter Hymne „Die Himmel rühmen“. Dann jedoch musste Pfarrerin Renate Krüger das historisch verbriefte Jagdrecht in ihrer Kirche vorübergehend an die Sänger abtreten. Denn diese verherrlichten das zünftige Waidwerk mit den Jägerchören „Verglüht sind schon die Sterne“ (Konradin Kreutzer), „Was gleicht wohl auf Erden…“ (Carl Marian von Weber) und „Trinklied für Jäger“ (Carl Berg) mit begeisterndem Impuls.

Ergänzend dazu intonierte ein Bläserquintett die gängigen Jagdsignale von „Sau tot“ bis „Halali“. Die Trauerweise „Still ruht dein Herz“ von Friedrich Adolf Krummacher, der Dschungelbuch-Evergreen „Seid zur Freundschaft bereit“ (Richard M. Sherman) und Otto Jochums „Johannisnacht“ rundeten diesen Konzertteil herzerwärmend ab.

Gefühle der Trauer und des Trostes wechselten schließlich auch im gemeinsam gesungenen Finale mit „Geboren um zu leben“, dem melancholischen Hit des „Unheilig“-Sängers Der Graf und mit Lorenz Maierhofers choralartigem Strophenlied „Neigen sich die Stunden“, dem Vorsitzender Gustav Walliser seinen Dank an alle Mitwirkenden voranstellte.

n Wiederholt wird das Konzert am 12. November um 17.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Maria.