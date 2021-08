Weil am Rhein Feuchtigkeit begünstigt Pilze

Lesebeginn wohl Mitte/Ende September

Was das Entwicklungsstadium betrifft, befinden sich die Reben etwa drei Wochen hinter dem vergangenen Jahr und fünf bis sechs Tage hinter dem langjährigen Mittel. „Ich denke, dass wir Ende September mit der Lese beginnen. Vor einem Jahr standen wir um diese Zeit schon kurz davor.“

„Gott sei Dank“ sei der Lesebeginn später, meint Werner Röschard vom Weingut Röschard. Ein langsamer Reifeprozess sei besser. Wenn es trocken und sehr warm ist und die Trauben schneller reifen, erhalte man zwar nicht automatisch schlechten Wein. „Aber das wirkt sich auf die Säure und den Zucker aus. Besser ist peu à peu.“

Wettertechnisch sei 2016 ein ähnliches Jahr gewesen – „aber das ist jetzt noch die Steigerung“. Es habe sich gezeigt, dass dem Pilz insbesondere beim Gutedel schwer Einhalt zu gebieten sei. „Das zeigt sich auch beim Gang durch den Weinberg: Das Laub ist teilweise gelb, es hat nicht mehr die Vitalität.“ Bei den Burgundersorten, denen es erfreulich gut gehe, sei das Laub dagegen dunkelgrün.

Der Pilzbefall bringe zwar keine Nachteile hinsichtlich der Qualität, aber einen Mengenverlust. „Ich mache mir natürlich Gedanken, was reinkommt. Aber auch, ob meine Kapazitäten ausreichen.“ Durch Corona gebe es in den Lagern noch so manches „Polster“. Die Vermarktung sei auch noch längst nicht wieder auf dem Niveau wie vorher. „Die Fixkosten laufen weiter, es gibt Mehrausgaben für Spritzmittel, aber die Einnahmen sind noch nicht so, wie sie waren.“ Zum Glück werde der Wein nicht schlecht.

Boden teils schmierig und nicht befahrbar

In Ötlingen seien seit dem 1. Juni 400 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, die Hälfte eines normalen Jahresniederschlags, weiß Dieter Rösch vom dortigen Weingut Vinessli. „Es ist schon ein gewaltiger Unterschied.“ Der Pilzbefall sei nur durch Spritzen in den Griff zu kriegen.

„Eigentlich spritzen wir alle zwölf Tage, jetzt muss es wöchentlich sein. Einmal habe ich es verpasst, weil es zu nass war, das habe ich dann sofort gemerkt.“ In dem Bereich seien nun einige Pflanzen krank.

Auch widerstandsfähige Sorten hat es erwischt

„Die Weinbauberatung gibt ja die Spritztermine vor und gibt Warnungen raus, wenn man handeln muss. So extrem war es noch nie.“ In manchen steileren Lagen könne man auch gar nicht fahren, weil der Boden zu schmierig sei.

Bei der Hälfte von Röschs Rebsorten handelt es sich um pilzwiderstandsfähige Sorten. „Aber auch da hat es zwei von vier erwischt.“ Bei diesen rechne er mit einem Viertel weniger Ertrag.

Die Reben befänden sich nun im Stadium des „Weichwerdens“. Die Lese der Frühsorten beginne voraussichtlich Mitte/Ende September. „Es zieht sich aber alles etwas in die Länge, die Reifezeiten liegen nicht mehr so nah beinander.“

Es sei ein anspruchsvolles Jahr, sagt Christoph Schneider vom Weingut Schneider, das biologischen Weinbau betreibt. Es sehe zwar ganz gut aus, aber Frostschäden und Pilzdruck durch Falschen und Echten Mehltau würden für weniger Ertrag sorgen. „Wir betreiben zu 100 Prozent Handlese, währenddessen wird selektiert.“

Für ein Bio-Weingut seien die Wetterkapriolen schon herausfordernder, meint Schneider. „Aber es gibt auch konventionelle Betriebe, die zu kämpfen haben.“ Der Ansatz des Weinguts Schneider sei ohnehin sehr langfristig gedacht: „Die Reben sollen eigene Resistenzen aufbauen. Da stehen wir noch am Anfang. Man braucht extrem gute Nerven in so einem Extremjahr“, schmunzelt der Winzer. „Aber das war uns vorher bewusst. Und wenn es keine Qualitätsauswirkung gibt, wovon wir nicht ausgehen, muss man eben damit umgehen können.“

Schneider rechnet aktuell mit einem Lesebeginn Mitte September. „Die ersten Pinots wechseln die Farbe.“ Die Frage sei natürlich, wie das Wetter mitspielt. „Wenn es wenig Niederschlag gibt, sieht es nicht schlecht aus.“