Weil am Rhein: „Feuer und Flamme“ für neue Aufgabe

An und für sich wollte Wolf am Samstag in seine Heimatstadt zum Klassentreffen kommen, doch seine neue Aufgabe ließ das nicht zu. Denn derzeit hat er in Budapest bei der Schacholympiade mit 180 teilnehmenden Nationen bei den Männern und 197 Nationen bei den Frauen viel zu tun. „Die Aufgabe macht einen Riesenspaß, ich bin Feuer und Flamme“, sagt der 57-Jährige, der erst jüngst mit einer Reportage über Neonazis in einem Fußballclub für Schlagzeilen gesorgt hat.