Weil am Rhein-Feuerwehr: Kommandant Jürgen Engler tritt zurück

Gegen neuen Feuerwehr-Standort am „Sägischopf“

Die Gründe seien vielfältig, führt Engler auf Nachfrage aus. Einerseits benötige die Haltinger Wehr einen neuen Standort. Der alte habe ausgedient, biete aber den Vorteil, dass die Feuerwehrleute in der Nähe wohnen. Mit dem designierten Standort einer neuen Feuerwache Nord am „Sägischopf“ kann er sich indessen nicht anfreunden. „Ich bin anderer Meinung“, sagt er, das Areal sei zu weit weg von den Leuten. Nun sei sogar ein gemeinsamer Parkplatz der Feuerwehr und der Festhalle im Gespräch, für ihn ein Unding. Er habe sich – letztlich vergeblich – für einen neuen Standort an der B 3 eingesetzt. Nun habe der Gemeinderat aber anders entschieden.

Übernahme des Haltinger „Hirschen“

Als zweiten Grund für seinen Rückzug nach zwölf Jahren im Amt führt er das Vorhaben an, mit seiner Frau Susi Anfang März den Haltinger „Hirschen“ zu übernehmen. Als nicht-gelernte Wirte müssten sie sich beide einarbeiten in die neue Tätigkeit. Das ginge nicht so einfach nebenher. Der Feuerwehr werde er als Aktiver erhalten bleiben. „Alles hat seine Zeit“, betont er. Es sei Zeit, Platz zu machen für Jüngere. Zwei Kandidaten hätten sich für das Amt beworben: „Ich würde sagen, das gibt eine spannende Wahl.“