Weil am Rhein Feuerwehr nach Sturm im Einsatz

Alle Abteilungen im Einsatz

Der erste Alarm sei um 20.53 Uhr ein, so Utke. Alle Abteilungen waren im Einsatz. Während die Abteilungen Ötlingen und Haltingen um 2 Uhr morgens wieder einrückten, war die Abteilung Stadt durchgehend im Schichtbetrieb im Einsatz, am Mittwochmorgen vor allem mit den hauptamtlichen Kräften und Bediensteten der Stadt. Als die Feuerwehrleute am Abend zum Gerätehaus kamen, war der Sturm schon vorbei.

Auf einem Parkplatz in der Lindenstraße Foto: Markus Utke

„Dann ging es ans Aufräumen“, sagt Utke. Es wird eine Prioritätenliste erstellt, nach welcher die Einsatzorte abgearbeitet werden. Vorrang haben solche, wo Gefahr droht für Mensch und Tier. Wo es im Dunkeln zu gefährlich ist, umgestürzte Bäume sofort wegzuräumen, wird der Bereich mit Flatterband gesperrt, um Unfällen vorzubeugen. Die Räumung erfolgt dann am Tag danach.

“Eines der heftigsten Jahre“

„Wenn es so weitergeht, wird das eines der heftigsten Jahre überhaupt“, fasst Utke mit Blick auf die jüngsten Einsätze zusammen. Noch keine vier Wochen sei es her, dass man aufgrund einer Unwetterlage 40 Einsätze an einem Tag zu bewältigen hatte, dies übertreffe man jetzt schon mit rund 100 Einsätzen in zwei Tagen.

Baum mit Schlagseite Foto: Markus Utke

Durch den Sturm vor vier Wochen seien einige Bäume wohl auch schon geschwächt oder geschädigt gewesen.

Einwohner sollen zuhause bleiben

Auch mit Schaulustigen hatte die Feuerwehr Weil bei den Aufräumarbeiten wieder zu tun. Diese begeben sich damit selbst in Gefahr, betont der Feuerwehrsprecher.

Schäden im Weiherweg Foto: Markus Utke

Er appelliert an alle Einwohner Sturmwarnungen ernst zu nehmen, und die Häuser nicht zu verlassen. Durch herumfliegende Äste und Dachziegel könne schnell Gefahr drohen für Leib und Leben. Dies gilt auch für den Tag danach, an dem nach wie vor größere Äste abbrechen können.