Weil am Rhein-Feuerwehr: Wahl bei der Haltinger Wehr vertagt

Jetzt bleibt der bisherige Kommandant vorerst im Amt. Zumindest für die nächsten Wochen, bis ein neuer Kommandant gewählt und vom Gemeinderat bestätigt wurde. Wie Feuerwehrsprecher Markus Utke mitteilt, war der Tagesordnungspunkt „Wahl des neuen Kommandanten“ zu Beginn der Hauptversammlung von Sitzungsleiter Engler von der Tagesordnung genommen worden. Zur Begründung führte er an, dass es noch offene Fragen gebe. Zwei Bewerber wollten für das Amt kandidieren, so war der Informationsstand am Freitag vor der Sitzung.

Innerhalb von vier Wochen müssten die Wahlen nun nachgeholt werden, informierte Utke. Den Rückzug Englers habe der Feuerwehrausschuss als leitendes Gremium der Abteilung bereits genehmigt.