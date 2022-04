„Gerne unterstützen wir unser Kino in Weil am Rhein bei dieser Aktion“, sagt Oberbürgermeister Wolfgang Dietz, der diese Willkommensgeste aufgreift und nochmals allen Menschen in Weil am Rhein und der Region danken will, die in irgendeiner Form den Geflüchteten ihre Hilfe haben zukommen lassen, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Kino öffnet am Montag, 2. Mai, ab 14 Uhr seine Türen im obersten Stockwerk des Rhein-Centers, Hauptstraße 435, in Friedlingen. Gezeigt wird ab 14.30 Uhr der Film „Clara und der magische Drache“ in ukrainischer Sprache. Der Eintritt ist frei.