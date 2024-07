Weil am Rhein: Finissage stößt auf großes Interesse

Wo, wann und ob diese Bilder noch einmal gezeigt werden, ist nicht gewiss. Inken Drozd, die Witwe des Künstlers, hatte diese dem Museum am Lindenplatz für die Ausstellung zur Verfügung gestellt und stand auch an diesem letzten Öffnungstag den Besuchern noch einmal Rede und Antwort, was die Erinnerungen an ihren 2006 verstorbenen Mann betrifft.

Über die fast 50 Besucher am letzten Öffnungstag freute sich Barbara Brutscher, die Museumsleiterin. Manche sind von weit her gekommen, aus Freiburg, und sogar aus Leipzig, da sich mittlerweile herumgesprochen habe, welcher besondere Fund hier in Weil zu sehen ist. Für Brutscher, die zunächst nur eine Ausstellung über den tragisch gescheiterten Hitler-Attentäter Georg Elser hatte zeigen wollen, war die kurzfristig erst Anfang des Jahres anberaumte Planänderung hin zu einer Doppelausstellung, ein großer Kraftakt, wie sie im Rückblick berichtet. Zu den großzügig zur Verfügung gestellten Barrera-Bildern recherchierte sie in relativ kurzer Zeit Hintergründe, um sich wissenschaftlich abzusichern, und fertigte Texttafeln an. Im Rahmenprogramm gab es mehrere viel beachtete Vorträge. Ein großer Moment für das Museum: An die 900 Menschen, darunter auch viele Schulklassen haben die Ausstellung in den vergangenen Monaten gesehen.