Weil am Rhein Firmenzentrale des Lederspezialisten TFL bleibt in Weil

Weil am Rhein (sif). Die weltweit tätige Firma TFL (Together for Leather) auf dem Schwarzenbachareal, Spezialist für Ledertechnik, baut ihre Forschung und Entwicklung am Standort Muttenz in der Schweiz aus, während es im Gegenzug am Standort Weil am Rhein personelle Veränderungen gibt. Zahlreiche Mitarbeiter werden künftig ihren Arbeitsplatz in Muttenz haben.

Gerüchten zufolge, wonach der Standort in Weil ganz aufgegeben werden soll, widerspricht Peter Amann, CEO der TFL Gruppe, die weltweit mehr als 1000 Mitarbeiter hat: „Der Standort Weil am Rhein als Headquarters wird weiterhin bestehen bleiben“, sagt der Firmenchef auf Nachfrage.

Nach Informationen unserer Zeitung sollen von den 40 bis 50 Mitarbeitern in der Firmenzentrale Weil am Rhein nur noch relativ wenige bleiben, die anderen müssten nach Muttenz. Das Unternehmen bestätigt lediglich, dass Weil am Rhein weiterhin der Firmensitz sei.

TFL, 1996 als Ableger von Ciba-Geigy gegründet, stellt Spezialchemikalien für die Lederindustrie und verwandte Industrien her. Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten zum Gerben, Fetten, Färben, Vor- und Nachbehandeln von Leder aller Art ist das Hauptbetätigungsfeld des innovativen Unternehmens.

TFL begründet seine Veränderunggen damit, dass in Muttenz der Bereich Forschung und Entwicklung ausgebaut wird. Denn es soll die Qualität des Leders weiter verbessert und die Produktion sicherer sowie umweltfreundlicher gemacht werden.

„Wir wollen die Räume in der Schweiz bestmöglich nutzen, Verbesserungen in unseren Chemie- und Applikationsprozessen realisieren und deshalb die Teams näher zusammenführen“, erklärt Firmenchef Amann und fügt hinzu: „Wir sind überzeugt, dass wir auf diese Weise von der Nähe der Teams profitieren können, die Effizienz steigern sowie Innovationsgrad und Qualität und damit unsere Marktstellung weiter verbessern können.“