Weil am Rhein: Fischinger Weihnachtsmarkt kommt an

Im Außenbereich gab es ein großes Angebot an kulinarischen Genüssen wie Raclette, Pizza oder Steak, Glühwein und Kinderpunsch. Ganz wichtig war der Nikolaus, der am Nachmittag kam und seine Gaben an die Jüngsten verteilte. Das war ein Gedränge, bis jedes Kind vom Nikolaus bedacht worden war!

Holzschmuck und Kerzenhalter

Am ersten Stand in der Halle duftete es nach feinem Bienenwachs. Das Imkerzentrum Einmeldingen hatte neben Honig auch Met und Honig-Whisky sowie schöne Kerzen mit Motiven ausgestellt. Vorbei ging es an Taschen aus recyceltem Plastik, Flaschen mit Lichtern oder bunten Kerzenhaltern bis hin zu einem Stand mit Holzarbeiten. Hier war auch ein ganz besonderer Schmuck zu bewundern: Holzschmuck mit Epoxidharz, eine aufwändige und ausdrucksstarke Arbeit, die viel Bewunderer fand. Für Mutige fanden sich an einem weiteren Stand Ohrringe, passend zur Weihnachtszeit. Tannenbäume, Nikoläuse, Zuckerstangen, mit all diesen Motiven kommt so richtig Weihnachtsstimmung auf.