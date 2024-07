Weil am Rhein: Fischmarkt aus Hamburg baut seine Zelte auf

Nur noch fünf Tage, dann ist die Nord- und Ostsee zu Gast in Weil am Rhein, heißt es in einer Ankündigung. Die „Echte Gilde der Marktschreier“ und der „Original Hamburger Fischmarkt“ bauen von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. August, zum ersten Mal auf dem Weiler Festplatz auf dem LGS-Gelände ihre Zelte auf. Die Öffnungszeiten sind Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die Eröffnung erfolgt am Freitag um 11 Uhr mit Fassanstich und Freibier sowie einem originalen Marktschreier-Frühstück für alle Anwesenden, heißt es. Drei Tage hanseatisches Flair im Biergarten an der Marktschreier-Klause versprechen die Veranstalter. Das Essensangebot ist groß: maritime Spezialitäten aus dem hohen Norden, ein Schwenkgrill mit Küstenlümmeln, Crêpes, Langos und anderes sind zu haben.