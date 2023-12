Die Museumskids treffen sich am Mittwoch, 20. Dezember, von 16 bis 18 Uhr im Museum am Lindenplatz. Die Sonderausstellung „Lebensader. Rhein im Wandel“ zeigt viele Facetten des Rheins. Mit Museumspädagogin Heidi Hajosch werden Teile der Ausstellung erkundet. Im Anschluss wird Weihnachtsschmuck gebastelt und leckere Fisch-Plätzchen werden dekoriert. Treffpunkt ist auf dem Lindenplatz vor dem Museum. Die Mitmach-Aktion richtet sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich unter: b.brutscher@ weil-am-rhein.de.