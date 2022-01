Weil am Rhein Fitnessstudios bangen ums Geschäft

Ärger hat Sibabi mit den Mitgliedern bisweilen auch: „Noch sind einige unserer Kunden ungeimpft. Denen bleibt der Zugang zum Studio, in dem 2G-plus gilt, dann verwehrt.“ Immer wieder gebe es Probleme mit noch ausstehenden Zahlungen.

Eingeschränkte Maskenpflicht

Neben der 2G-plus-Regelung gilt in den Weiler Studios die Maskenpflicht. „Lediglich beim Trainieren an den Geräten darf die Maske abgenommen werden.“

Das Olympia Fitnessstudio an der Baslerstraße verfügt über ein digitales Zutrittssystem. „Digital ist auch der gültige Impfnachweis der Mitglieder hinterlegt“, erklärt Geschäftsführer Robert Helmberger.

Rund 35 Prozent weniger Mitglieder besuchen derzeit die Sportstätte. Besonders die älteren Mitglieder hätten „panische Angst“ vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus – entsprechend viele hätten deshalb in jüngster Vergangenheit ihren Vertrag gekündigt, so Helmberger. „Vorwiegend junge Menschen kommen derzeit zum Training.“ Insgesamt sei der Zulauf aber momentan eher verhalten. Derzeit liege die Auslastung nur bei rund 60 Prozent, bilanziert der Geschäftsführer, der vier Fitnesstrainer beschäftigt. Noch sei niemand in Kurzarbeit. Die Anwerbung neuer Mitglieder laufe schleppend.

Testen hält von Besuch ab

Alle Mitglieder, die noch keine Booster-Impfung erhalten haben, müsssen sich vor dem Besuch testen lassen. „Auf das ständige Testen hat aber keiner Lust.“ Helmberger hofft, dass sich im Frühjahr die Lage bessert. „Erst waren wir in der Warnstufe, dann in der Alarmstufe und nun übermannt uns die Omikron-Variante.“ Für die Fitnessbranche sei die Arbeit im Moment alles andere als leicht. Dennoch wollen Helmberger und Sibabi einen vorsichtigen positiven Blick in die Zukunft werfen. „Ein Lockdown würde uns härter treffen“, so Sibabi.